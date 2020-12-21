Ürdün, İngiltere'ye uçuşları durdurdu

İngiltere'de korona virüsün yeni mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, birçok ülke İngiltere'ye seyahatleri yasakladı. Ürdün Hükümeti Sözcüsü Ali Ayid yaptığı açıklamada, İngiltere'de korona virüsün yeni mutasyonunun tespit edilmesi nedeniyle hükümetin İngiltere'den gelen tüm uçuşları bugünden itibaren 2 hafta boyunca durdurma kararı aldıklarını söyledi. Ayid, kararın İngiltere'deki epidemiyolojik durumdaki gelişmeler nedeniyle ve ülkedeki epidemiyolojik durumun istikrarını sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

Hamad Alnajjar