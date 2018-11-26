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Ürdün Kralı Abdullah Japonya'da

Ürdün Kralı Abdullah Japonya'da
Ürdün Kralı Abdullah Japonya'da

Ürdün Kralı II. Abdullah Japonya’ya çalışma ziyaretinde bulundu.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Kraliçe Rania Al-Abdullah'ın eşlik ettiği Ürdün Kralı Başkent Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı'nda Japonya İmparatoru Akihito ve İmparatoriçe Michiko ile görüştü. Görüşmede Kral II. Abdullah ve İmparator Akihito iki ülke arasındaki tarihi dostluğun derinliğini ve çeşitli alanlarda ortak işbirliğini genişletmek istediklerini vurguladı. Kral II. Abdullah, Japonya'da bulunan mültecileri destekleme konusundaki insani rolünü ve birçok kalkınma projesini hayata geçirmek için Japonya'nın verdiği desteğe olan takdirini dile getirdi. 

ÜRDÜN KRALI JAPONYA SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Ürdün Kralı II.Abdullah, Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ile bir araya geldi. Ürdün Kralı ve Japon Bakan iki ülke arasındaki askeri işbirliğin arttırılması konusunda mutabık kaldı. Kral Abdullah, Japonya'nın Orta Doğu'daki yapıcı rolüne ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarına övgüde bulundu.

Raed Mah'D Khalil Subaih 

 

 

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