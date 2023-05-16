Ürdün'de bir kamyon araçları biçti: 1 ölü

Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde bir otoyolda seyir halindeki kamyon dehşet saçtı. Tünele giren kamyonun duran araçları biçip geçtiği anlar araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Tünelde virajı aldıktan sonra diğer araçları farkeden kamyon sürücüsü frene bassa da başarılı olamadı. Frene basarak kontrolünü koruyan sürücü yine de kazayı engelleyemedi.

Ürdün Asayiş Müdürü Colonel Amer Al-Sartawi de yaşanan kazada 7 aracın kamyon tarafından ezildiğini ve 1 kişinin öldüğünü açıkladı. Al-Sartawi, olayda yaralanan 13 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kamyonun hız göstergesine göre, sürücünün tünelde 30-60 km hızla seyrediyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muhammed Rabah

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