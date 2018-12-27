Ürdün'de halk tekrar sokaklarda

Ürdünlüler hayat pahalılığının artmasına yönelik yapılan reformlardan memnun kalmayarak tekrar sokaklara döküldü. Yüzlerce Ürdünlü başkent Amman'daki Başbakanlık binasının önünde toplanarak protesto düzenledi. Daha fazla ekonomik ve siyasi reformların yapılması gerektiğini dile getiren eylemciler, yeni yürürlüğe giren gelir vergisinin ve bilişim suçları kanununun yeniden düzenlenmesini talep etti.

Yolsuzlukla mücadelede ciddi adımlar atılması gerektiğine de değinen eylemciler, yeni kurulan hükumet aleyhine slogan attı. Hükumetin istifasını isteyen protestocular, artan borçluluk sorununu çözmek ve ekonomik sorunları ele almak için yeni bir hükümetin kurulmasını istediklerini ifade ettiler.

Raed Mah'D Khalil Subaih

