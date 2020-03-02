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Ürdün'de ilk korona virüsü vakası

Ürdün'de ilk korona virüsü vakası
Ürdün'de ilk korona virüsü vakası

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Jaber, ülkede ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Jaber, ilk korona virüsü vakası tespit edildiğini ve ikinci vakadan da şüphelenildiğini açıkladı. Ürdün'deki ilk korona hastasının 2 hafta önce İtalya'dan geldiğini söyleyen Jaber, korona hastasının başkent Amman'daki Prens Hamza Hastanesi'nde karantinaya alındığını ifade etti. Ürdünlü Bakan, korona tespit edilen hastanın, İtalya'dan ülkeye girişi sırasında kontrolden geçirilmesi kuralı getirilmeden önce ülkeye giriş yaptığını söyledi. Korona ile mücadele için uzman bir ekibin oluşturulduğunu aktaran Ürdünlü Bakan, korona hastasının ailesinin de gerekli testlerden geçeceğini dile getirdi. Ürdün Sağlık Bakanı Saad Jaber, korona hastasının evinde uzman ekibin görev alacağını ve 14 gün boyunca kullanılmayacağını aktardı. Jaber, “Korona virüsü vaka sayısının 20'e ulaşması halinde, okullar kapatılacak, kalabalık etkinlikler yasaklanacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan şüpheli bir diğer korona vakasının da karantina altına alınacağı öğrenildi. Şüpheli vakanın testlerinin negatif çıkmasının ardından hastaneden taburcu edileceği aktarıldı.

Raed Mah'D Khalil Subaih
 

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