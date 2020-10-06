Ürdün'de korona virüs kısıtlamaları geri getirildi

Ürdün'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi üzerine birçok kısıtlama geri getirildi. Ürdün Korona Virüs Krizi Operasyon Odası Müdürü Mazin el-Feraya, korona virüs ile mücadele kapsamında ülkenin tüm bölgelerinde Perşembe günü gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Feraya, sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuruya kadar önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini belirtti.

Ürdün Eğitim Bakanlığı ise önümüzdeki Cuma gününden itibaren ve bir sonraki duyuruya kadar ülkedeki tüm okullarda çalışmaların askıya alındığını duyurdu.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte bin 537 kişide korona virüs tespit edildiğini ve virüs nedeniyle 12 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 19 bin 1'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 122'ye ulaştı.

Hamad Alnajjar

