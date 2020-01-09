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Ürdün'de sel: 1 kişi kayboldu

Ürdün'de sel: 1 kişi kayboldu
Ürdün'de sel: 1 kişi kayboldu

Ürdün’ün başkenti Amman’da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel hayatı felç etti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da dün akşam saatlerinde başlayan ve hala etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu oluşan sel hayatı felç etti. Sel nedeniyle çok sayıda cadde, sokak ve araç sular altında kaldı. Yerel kaynaklar, Amman'ın şehir merkezi ve yedinci kavşak bölgelerinde iş yerlerinin sular altında kaldığını ve büyük zarar gördüğünü belirtti. Ayrıca yetkililer, sel nedeniyle Vadi el-Kamar yolunda 1 aracın devrildiğini ve 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Meteoroloji, Ürdün'ün farklı bölgelerinde de yağışın devam edeceğini bildirdi.
Kayıp kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

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