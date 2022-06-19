Üretici kadın stantları bu kez Babalar Günü'ne özel kuruldu

Babalar Günü'ne özel kurulan stantlar hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde görevli Burcu Sert, "Amacımız alışveriş merkezi ziyaretçilerine biraz daha kadın elinden üretimi göstermekti. Çok güzel, yoğun ilgiyle bir aradayız burada. Üretici kadın stantları sayesinde Mersin halkı kadın elinden üretime çok alıştı. Öte yandan Mersin'in alışveriş merkezlerinde bu şekilde satış olması, kadınlarımız ve alıcılar için çok güzel tepkilere neden oluyor. Kadınlarımız el emeği ürünlerini tüm özel günlere, özel konsept çalışmaya dönüştürdüler. Bu da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel tüm etkinliklerinden kaynaklanan bir alt yapı çalışmasıyla doğdu. Hem üreticiler memnun hem de tüketiciler. Artık insanlar Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak örneğin ‘Anneler Günü'nde nerede stant açacaksınız? Ona göre alışveriş yapacağız' deyip kadın elinden üretimi de destekliyorlar. Bu konuda yaptığımız çalışmalardan biz de çok mutluyuz" dedi.



Kadın üretici standında büyük emekle hazırladıkları ürünleri sergileyen Zahide Bener Kurt, “Palm City'de Babalar Günü'ne özel ürünlerimizle kadın üretici stantlarında yerimizi aldık. Eşsiz babalarımız için ürettiğimiz eşsiz ve özgün el emeği göz nuru ürünleri vatandaşların beğenisine sunduk. Kadın üreticilere desteklerinden dolayı, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Kadınlara bu tür destekleri her yerde ve her alanda görmek istiyoruz” diye konuştu.