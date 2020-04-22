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Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem

Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem
Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem

Adana’nın Kozan ilçesinde bahçesine diktiği incir fidanları çalınan tarla sahibi, bir yandan afişle uyarıda bulunurken, diğer yandan hırsızlara "Çalmayın, meyvesi olunca yiyebilirsiniz” çağrısında bulundu.

Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem - Tıkla İzle

Kozan'da incir fidanları çalınan Hüseyin Çetin, 50-60 incir fidanının 4 yıldan bu yana çeşitli zamanlarda çalınması üzerine afişli önlem aldı. Kozan'a gelen yerli ve yabancı turistlerin yemesi için fidanları ektiğini ifade eden Hüseyin Çetin, jandarmanın bölgede sürekli devriye yaptığını da ifade ederek, “Caydırıcı olsun diye bu şekilde bir çözüme başvurduk.

Jandarma ekipleri geziyor ama 3, 4 yıldan beri 40-50 fidanımı hırsızlar çaldı. 4 yıldır ekiyorum. Gelen geçen yolcular yesin diye ekiyorum. Hırsızlar gece kökünden çekip götürüyorlar. Şu ana kadar 50-60 fidanımı götürdüler. Hırsızlar da bu fidanlar büyüdü mü meyvesini yiyebilirler. Arkada portakal bahçem var. Portakalda aynı zaman. Burası benim bahçem. Burada durabilirler ve meyvelerden yiyebilirler. Çalmalarına gerek yok” dedi.

Tarla sahibi Hüseyin Çetin tarlaya astığı afişe ise, “Bu fidanları çalan hırsız. Seni mutlaka yakalayacağım. Ve jandarmaya teslim edeceğim. Seni nasıl yakalayacağımız da bırak bizde kalsın. Kiminle dans ettiğini gör o zaman. Fotokapan sağolsun” notunu astı.

Beril Solmuşgül
 

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