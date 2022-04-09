Üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürüyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olan Polatlı'da soğan üreticileri isyan etti. Üreticiler, "Tarlada soğan 50 kuruş, depoda 1 TL, markette ise 10 lira bu düzende bir anormallik var" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Başkentte depolarındaki soğanları kilosunu 2 ile 4 lira arasında değişen fiyata rağmen ellerinden çıkaramayan çiftçiler, aynı ürünün marketlerde kilosunun 8 ile 10 lira arasında satılmasına tepki gösterdi. “Stokçu” olarak anılmaktan rahatsızlık duyduklarını ifade eden soğan üreticileri, uygun fiyata rağmen ellerinde kalan soğanların depolarda çürüğünü belirtti. Mağduriyetlerinin bir önce çözüme kavuşturulmasını isteyen üreticiler yaşadıkları olumsuzlardan bahsederek yetkililerden yardım istedi.

“Marketlerle arada uçurum var”

Uygun Fiyata rağmen ürünlerini satamadıklarını belirten çiftçi Ömer Çayır, “Elimizdeki soğanları çıkaramamamızın sebebi alanın olmaması. Piyasayı şişirdiler. Köyde 200 ton soğan elimizde kaldı. Alan olmadığı için koyunlara yedireceğiz soğanları. İsteyene veriyoruz, dağıtıyoruz. Soğanın kilosunu 2 liradan vermemize rağmen alan yok. Marketlerle arada uçurum var. Kasım ayından beri ürünleri elimizden çıkartamıyoruz. Mallarımızın çoğu çürüdü. Çok zararımız var. 500 bin lira zararımız olmuştur şimdiye kadar. Köylü, ‘siz stokçusunuz' diye tepemize çökmesin. Bize göre tarlada satmak depolamaktan daha karlı. Kilosunu seksen kuruştan tarlada satsak bile daha karlı oluyoruz. Depoya çektiğimiz zaman 1.5 liraya yükseliyor fiyat. Vatandaşlar soğanla ilgili olumsuz bir şey duyduklarında bizi linçliyorlar. Soğanın kilosu markette 10 lira. Bu düzende bir anormallik var. Masrafımız kilo başına 1.5 lira. İki liraya satsak bile bizi kurtarır” değerlendirmesinde bulundu.

“Ne olacağını biz de bilmiyoruz”

Bir diğer üretici Hakan Sarıbaş ise “Arada artık kim var, ne var? Onu biz de bilmiyoruz üretici olarak. Biz soğanı getirdik, depoya koyduk, getirdiğimizden beri bu beşinci işçiliğimiz. Beş kere aktarıp, döndürdük. Biz burada bir liraya, iki liraya alıcı bulamıyoruz. Adamlar marketlerde 10 liraya satıyorlar. Ne olacağını biz de bilmiyoruz. Sabah akşam içindeyim, işçiliğini yapıyorum. Soğanın bize buradaki bize maliyeti 4 lira. Biz bunun üstüne çıkamıyoruz. Zaten kimse de almıyor. Bize ‘stokçu' diyorlar ama gelsinler vereyim 4 liraya. Alan yok. Seneye de ekim yapamayacağız” ifadelerini kullandı.

“Marketlerdeki fiyatlara çok şaşırıyoruz”

Marketlerdeki fiyatların abartı olduğuna değinen soğan üreticisi Serhat Çoban da , “Buradaki soğanlar dokuzuncu aydan beri depolanmış durumdalar. Soğanın maliyeti şu durumda kilo başı 1.5, 2 lirayı buluyor. Depoya gelince maliyet 4 lirayı buluyor. Soğan satılmıyor. Depoda da dura dura çürüyor. İhracatta sıkıntılar olduğu için soğanlar elde kaldı. Çok ekilmeyle alakası yok. Mecburen ekiyoruz. İşimiz bu. Burada kalan 300 ton soğan zararına gitti. Marketlerdeki fiyatlara çok şaşırıyoru

Ali Nargüner - Cem Geçim

