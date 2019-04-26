Üretim yaparken dinamitler patladı: 5 yaralı

Olay, Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisindeki dinamit üretimi yapan bir iş yerinde gerçekleşti. Dinamit üretimi yapıldığı esnada dinamitler birden patlamaya başladı. Bu patlamalarda burada çalışan 5 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler Yüksek İhtisas Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından iş yeri savaş alanına dönerken, iş yerinin duvarlarının yıkıldığı görüldü. Yaralanan işçilerin 3'ünün kimliği belirlendi. Yaralıların İsmail Kasap, Bilal Özden, Serdar Özden olduğu bilgisine ulaşıldı.