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Ürettikleri koruyucu maskeleri şimdi de ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara dağıtıyorlar

Ürettikleri koruyucu maskeleri şimdi de ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara dağıtıyorlar
Ürettikleri koruyucu maskeleri şimdi de ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara dağıtıyorlar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecilerinin koruyucu maske üretimi aralıksız olarak devam ediyor.

Daha önce sağlık kuruluşlarına teslim edilen koruyucu maskeler şimdi de diğer kurum ve kuruluşlara teslim ediliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, bu zor günlerde ellerindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek yüz koruyucu siperlik maske üreten okul idareci ve öğretmenlerini kabul ederek kendilerini kutladı. Demir,"Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin idareci ve öğretmenleri Korona virüs Covid -19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullandığı yüz koruyucu siperlik maskeleri okulumuzda 3D yazıcı vasıtasıyla üretimi devam etmektedir. Bu kapsamda üretilen maskeler sağlık kuruluşlarının ardından ihtiyacı olan diğer kurumlarımıza ulaştırılmıştır. Okulumuz idareci ve öğretmenlerinin gayretleriyle bugüne kadar 750 siperlik maske üretip ihtiyacı olan kurumlara dağıtımını yaptılar. Okulumuzu, değerli idareci ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." dedi.

İsmet Cep

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