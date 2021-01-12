Ürküten görüntü, barajdan geriye nehir yatağı kaldı

Suşehri ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Barajı adeta alarm veriyor. Enerji üretmek amacıyla Kelkit çayı üzerine, 64 kilometrekare alana kurulan baraj 1980-1990 yıllarında tamamlanarak su tutmaya başladı. Su tutan baraj bir süre sonra bölgede bulunan Büyükgüzel köyünü de sular altında bıraktı. Tamamen suyla dolan baraj sonrası çok sayıdaki yerleşim yeri gözden kayboldu. Bu yıl ise Türkiye'nin önemli barajlarından biri olan Kılıçkaya Barajı, kuraklıktan nasibini aldı. İstenen seviyede yağış olmayınca baraj gölündeki binlerce metreküp su çekildi. Çekilen su sonrası barajdan geriye barajı oluşturan nehir yatağı kaldı. Yerleşim yerleri kalıntılarının da gün yüzüne çıktığı baraj havadan da görüntülenirken bazı vatandaşlar baraj üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çekildi. Kimileri ise araçlarıyla barajın ortasına kadar gitti.

“Yağmur az yağdı”

Hüseyin Özer, yağmurun az yağdığını dile getirerek, “Geçen seneye göre 6-7 metre yükseklikte su çekilmiş gözüküyor. Yağmur az yağdı. 2021 yılının çok kurak geçeceği görülüyor. Ekilen buğdaylar bile henüz çimlenmedi. Büyük ihtimal onlarda çürüme durumunda olabilir” dedi.

İbrahim Özer ise şu ifadeleri kullandı, “Sular 30-40 metre çekilmiş gözüküyor. Oldukça kurak geçiyor, kar yağışı da yok. Ana yoldan 3-5 metre aşağısına kadar sular geliyordu. Şu an oldukça çekildi. Barajın tam ortasındayız, küçük bir baraj kaldı” diye konuştu.

Onur Erden - Volkan Kaplan - Nevzat Yücel