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Uruguay Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs önlemleri!

Uruguay Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs önlemleri!
Uruguay Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs önlemleri!

Uruguay Futbol Federasyonu, koronavirüs salgınının maddi kayıplarını en aza indirme adına milli takım teknik direktörü Oscar Tabarez de dahil olmak üzere 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı.

Dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs, spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle gerek kulüpler gerekse ülke federasyonları maddi zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Bu bağlamda Uruguay Futbol Federasyonu bir adım attı ve milli takım teknik direktörü Oscar Tabarez'in de içinde olduğu idari birimler, tahsilat, hakemlik, spor kompleksi personelleri, spor yönetimi, teknik ekip ve diğer hizmetlerdeki toplam 400 çalışanının iş sözleşmelerini askıya aldı.

Uruguay Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada söz konusu kısıtlamalarla aylık 600 bin Dolar tasarruf edileceği belirtilirken, "Yürütme kurulu, bütün faaliyetlerin durdurulmasına neden olan mevcut sağlık krizi kapsamında, kurumun gelecekteki işleyişini korumak amacıyla bir dizi sert kararlar almak zorunda kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

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