Urumçi'de Müslüman olmak

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Sincan Uygur özerk bölgesinin başkenti olan Urumçi, tarihî İpek Yolu üzerindeki en önemli noktalardan biri... Urumçi, sahip olduğu konum sebebiyle kültür ve ticarette büyük üne sahip... Ancak şehir son yıllarda toplama kamplarıyla konuşuluyor. Çin Ankara Büyükelçiliği puslu havayı dağıtmak için bir grup Türk gazeteciyi Urumçi'ye götürdü. Hepinizin de bildiği gibi, İslamiyette dini vecibeleri yerine getirmek için çocukların baliğ olduktan sonra ibadete başlaması gerekiyor. Yani erkek çocuklarında 12-15, kız çocuklarında 10-12 yaşlarında ibadetler başlıyor. Çin ise bu yaşlardaki Müslüman çocukları eğitim kampları adı altında, kendi geliştirdiği kız erkek karışık kamplara çağırarak dans ve müzik eğitimine alıyor. Ayrıca köylerde çeşitli evlerde mecburi ikamete gönderdiği memurlar ile de her saat, çocukların ibadet yapıp yapmadıklarını raporlayıp, ailenin çocuklarına Kur'ân-ı kerim öğretmesini ve dini bilgileri anlatmasını engelliyor.

YASAK 18'İNDE KALKIYOR

Müslümanların dans ve müzikten kaçmalarını anlayamadıklarını belirten Urumçi Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyeleri, Uygur halkının dansa yatkın olduğunu belirterek, dans eğitiminin onlar için gerekli olduğunu savunuyor. Bunun dinen yasak olmasını anlayamadıklarını ifade eden Komünist Parti'nin politika geliştiricileri, dini eğitime ülkede 18 yaşından sonra müsaade edildiğini belirtiyor. Çocuklara dini eğitim adı altında Kur'an öğretmek isteyenlerin daha sonra Müslüman gençleri terörizme götürdüğünü ileri süren Çinli akademisyenler “Yahudiler de haftada bir gün elektrik kullanmıyorlar. Dini vecibelerin ne olduğunu sorgulamayın, ibadet etmelerine yardımcı olun, terör kalmaz” tavsiyesini not aldı.

YENİSİ AÇILMAYACAKMIŞ

Çin Ankara Büyükelçiliğinin eğitim kamplarının yenisinin açılmayacağını ve görevini tamamlayanların kısmen kapatılacağını açıklaması ile Uygur Türklerine yapılan baskılarla ilgili tartışmalar rafa kalktı. Bu arada Urumçi'deki İlahiyat Fakültesini de bize gösterdiler. Sincan Uygur Özer Bölgesi'nde ilahiyat mezunları dini eğitim veriyor. Urumçi'de bin öğrencinin eğitim aldığı İlahiyat Fakültesinden mezun olanlar, Sincan Bölgesi'ndeki camilerde ve şehirlerde dini eğitim için görevlendiriliyor. Eğitim veren akademisyenlerin Hanefi mezhebinden olması dikkatlerde kaçmadı. Bu arada geçtiğimiz günlerde BBC'ye eğitim kamplarını gezdiren Çin'in, Türk gazetecilerini eğitim kamplarına almaması ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Türkiye Gazetesi