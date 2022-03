Ürün ihracatındaki rekor artış, şeker ve şekerli mamullerde

Hububat sektörü şubat ayı ihracat rakamları ile ilgili İHBİR Başkan Adayı Aydın Soyyiğit değerlendirmelerde bulundu. Genel olarak sektörde ciddi bir artışın yaşandığını ifade eden Aydın Soyyiğit, ihracat rakamlarının 970 milyon dolara ulaştığını söyledi. Ürün bazında artışlarla ilgili rakamları da değerlendiren Soyyiğit şunları söyledi ayrıca “Şeker ve şekerli mamuller ihracatı yüzde 32,96 artışla 49.523 milyon dolar oldu. Pastacılık ürünleri yüzde 3,36 artışla 41,114 milyon dolar, kakaolu mamuller yüzde 29,43 artışla 36,521 milyon dolar ve değirmencilik ürünleri yüzde 134,60 artışla 28,228 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

“Birliğimiz ülkemizin ekonomisine her ay güç katmaya devam ediyor”

Aydın Soyyiğit geçen yılın aynı ayına göre birlik olarak da yüzde 26 oranında bir artışla 255.841 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını ifade ederek, “200'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Birliğimiz ülkemizin ekonomisine her ay olduğu gibi bu ay da güç katmaya devam ediyor. Yapmış olduğumuz yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla getirdiğimiz yenilikler sayesinde üyelerimiz her zorlu koşulda ihracatını rahatlıkla gerçekleştiriyor. Alım heyetlerine katılıyor. Birlik olarak oluşturduğumuz veri tabanı hizmetinden ve kartvizit arşivinden de katma değeri yüksek ürünlerini gösterme fırsatı buluyor” şeklinde konuştu.

“Veri tabanı hizmeti ile üyelerimize kolaylık sağlıyoruz”

Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda ihracat hedeflerine ulaşabilmek adına; birlik üyelerinin yurtdışındaki alıcılara rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu olarak 2019 yılında veritabanı platformu ile işbirliği yapıldığını kaydeden İHBİR Başkan Adayı Aydın Soyyiğit: “İlgili veri tabanı platformu aracılığı ile ihracatımızın artması, katma değerli hale gelmesi ve yeni pazarlar bulunması hedeflenmiştir. Platform sayesinde 150 milyondan fazla aktif firma bilgisi ile yeni alıcılar bularak yeni pazarlara açılmak konusunda bilgi temin edilen üyelerimize özellikle pandemi döneminde hem veri tabanı hem de kartvizit arşivinin paylaşımı gibi hizmetlerimiz devam etti. Böylelikle olumsuz koşullara rağmen bu platformlar sayesinde durmadan ihracat yapmaya devam ettiler” diye konuştu.

İHBİR'in 200'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini de gururla ifade eden Başkan Adayı Soyyiğit, pandemi gibi hayatı durma noktasına getiren zorlu süreçlere rağmen İHBİR olarak, “5 binin üzerinde ikili iş görüşmesi sağladık, Ticaret Bakanlığımızın belirlediği uzak ülkelere yönelik alım heyetleri organize ettik. Veri sistemimiz ile üyelerimize pandemide kolaylıklar sağladık. Üyelerimizi her zorlu koşulda desteklemeye, üretmeye ve el birliğiyle ülkemizin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.

VİP alım heyeti organizasyonu yapıyoruz

Mart ayı içerisinde tüm dünyayı kapsayan gıda sektöründe faaliyet gösteren üst düzey satın alma ve market zinciri yetkililerinin katılımıyla Türkiye'de uluslararası nitelikte sektörel bir alım heyeti organizasyonu düzenleyeceklerini de söyleyen Soyyiğit, “Alım heyeti organizasyonu ile eş zamanlı Türkiye'nin ve üyelerimizin ürünlerinin tanıtımına yönelik dünyaca ünlü şeflerin sunumlarıyla çeşitli workshoplar düzenleyeceğiz. Başkan Yardımcısı olarak görevimi sürdürmekte olduğum değerli birliğimize aynı yönetimle devam ederek çalışmalarımıza kaldığımız yerden yeni hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımızla devam edeceğiz” dedi.

Soyyiğit son olarak, “İhracatımızı artırmak, üye firmalarımıza destek olmak için organizasyonlar düzenlemeye ve yenilikler üretmeye devam edeceğiz. Bu organizasyonlar ihracatımızla birlikte turizm, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticarete de önemli katkılar sağlıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.