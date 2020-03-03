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Ürünler geçecek şoför girmeyecek

Ürünler geçecek şoför girmeyecek
Ürünler geçecek şoför girmeyecek

Koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor. Son olarak İran ve Irak’a yönelik uygulanan uçuş ve giriş-çıkış yasaklarının ardından, ticaretin etkilenmemesi için farklı bir yönteme başvurulacak.

Ticaret Bakanlığı ihracatın olumsuz etkilenmemesi için “dorse ve konteyner değişimi” tedbirini alacak. Buna göre şoförler giriş yapamayacak. Ancak sınıra gelen ürünlerin yer aldığı dorse ve konteynerlerin değişimi yoluyla ticaret devam edecek. Yükler, Türk şoförler veya diğer ülke şöforleri tarafından ülke içlerine girmeden, tampon olarak belirlenen yerlerde aktarılabilecek. Bu işlem gerçekleştirilirken, Sağlık Bakanlığı personeli ve valilikle iş birliği yapılacak. Şoförlerin birbirlerine temas etmeden, maske, dezenfektan ve eldiven gibi koruyucu donanım kullanmaları için tedbir alınacak. Dorse değişimi yapanlar için de maske ve dezenfektan verilecek. Öte yandan İran'a açılan gümrük kapılarından, sadece daha önce çıkış yapmış Türk vatandaşları ve araçları girebilecek. Bu kişiler Sağlık Bakanlığı'nın kapılarda aldığı tedbirler uygulanarak giriş yapacak.

​Türkiye Gazetesi

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