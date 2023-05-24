Uşak Sera OSB ve termal oteller sıcak susuz kalmayacak

“Uşak'ın Banaz ilçesi Hamamboğazı mevkiinde 2 bin 400 dekarlık alanda 25 sera işletmecisinin yer alması ve yaklaşık 3 bin kişinin çalışması planlanan Sera OSB'nin kurulması” çalışmaları son aşamaya geldi. Buradaki projelere süreklilik sağlamak için de destekleyici çalışmalardan birisi de Uşak İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği bünyesinde, Uşak İl Özel İdaresi tarafından Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programına (TUTAP) sunulan "Jeotermal Kaynaklar Tükenmesin, Yeni Yatırımlarla Hamamboğazı Güçlensin" adlı proje çalışması, Uşak adına sunulan 8 başarılı projeden biri olarak seçilerek mali destek alma hakkı kazandığı açıklandı. Proje çerçevesinde bölgedeki jeotermal kaynağın kullanım sonrası alıcı ortama direkt deşarjı yerine, reenjeksiyon altyapısının oluşturularak, kaynağın çıktığı derinliğe geri basılması için gerekli olan reenjeksiyon kuyusu, biriktirme deposu ve depo-kuyu arası boru hattı yapımı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak Uşak İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada; ““Termal sudan faydalanacak turizm ve tarımsal işletmelere kesintisiz jeotermal enerji sağlayacak projenin tamamlanmasıyla kaynağın boşa akmasının önüne geçilecek, sürdürülebilirliği sağlanacak, daha fazla ısıl üretim artışı ile verimliliğin arttırılması, jeotermal akışkanın rezervuara tekrar basılmasıyla su dengesinin (hidrolojisi) ve basıncının korunması, daha uzun yıllar kullanımı söz konusu olacaktır. Bölgenin jeotermal kaynaklı turizm ve tarımsal kalkınmasında çok önemli olan proje toplam bütçesi 11 milyon148 bin 377 TL'dir. Kalkınma ajansı tarafından projeye yüzde 35,87 oranında mali destek sağlanarak 3 milyon 999 bin 246 bin 67 TL tutarında hibe alınacaktır. 7 milyon 149 bin130 TL miktarında ise eş finansman desteği İdare tarafından sağlanacaktır” denildi.

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