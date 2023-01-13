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Uşakspor'da teknik direktör Recep Yazıcı istifa etti

Uşakspor'da teknik direktör Recep Yazıcı istifa etti
Uşakspor'da teknik direktör Recep Yazıcı istifa etti

Uşakspor’da Teknik Direktör Recep Yazıcı'nın talebinin karşılanmaması üzerine yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Uşakspor, art arda gelen başarısız sonuçlarla birlikte Teknik Direktör Recep Yazıcı ile yolları ayırdı. Edinilen bilgilere göre Uşakspor yönetimi, teknik direktör Recep Yazıcı'nın takviye talebini karşılayamadı. Ayrıca, birçok futbolcu da paralarını alamadığı için sözleşmelerini feshetti. Bunun üzerine ligin ikinci yarı hazırlıkları için Uşak'a gelen Teknik Direktör Recep Yazıcı kulüp yönetimi ile görüşerek görevinden affını istifa etti.

Hidayet Kıran

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