İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı
Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir köy korona virüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Sivaslı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sivaslı'nın Cinoğlu köyünün korona virüs (Kovid-19) vakalarının artış göstermesi üzerine karantina altına alındığı bildirildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sivaslı Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cinoğlu köyümüzde, görülen covid-19 vakaları sebebiyle, Sivaslı Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 21.06.2020 günü saat 06.00'dan itibaren karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Karantina süresi, hastalığın köydeki seyrine göre ilerleyen günlerde değerlendirilecektir. Sadece Cinoğlu köyümüzde değil, tüm köylerimiz ve Sivaslı ilçe merkezimizde, vatandaşlarımızın, covid-19 salgınına karşı, azami tedbirli olması, sosyal mesafeye dikkat etmesi ve mecbur olmadıkça evde kalma kuralına itinayla riayet etmeleri rica olunur. Uymayanlar hakkında, 3 bin 150 TL para cezası uygulanacaktır."

Fırat Akay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.