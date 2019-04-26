Uşak'ta bunalıma giren genç köprüden atlamak istedi

Köprüdeki tabelanın üzerine çıkan gencin bir anlık dalgınlığından yararlandığı genç yukarı çekildi. Olay, Uşak merkez 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin köprülü kavşağında yaşandı. İsminin Süleyman T., olduğu öğrenilen genç geçirdiği bunalım sonucu dün akşam saatlerinde köprünün ön tarafına çıkarak beklemeye başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polis ekipleri genci ikna etmeye çalışırken, battı çıktının İzmir-Ankara yönü trafiğe kapatılarak itfaiye ekipleri tarafından havalı minder açıldı. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan gencin bir anlık dalgınlığından faydalanan polisi memurları genci yakalayarak yukarıya çekti ve hayatını kurtardı.

Olay sonrası Süleyman T. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, gencin kimsesiz oluğu ve otogar içine yatıp kalktığı bilgisi edinildi.

Ertunç Öztürk

