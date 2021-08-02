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Uşak'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Uşak'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Uşak'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Uşak’ta Sivaslı ilçesine bağlı bir köyde çıkan orman yangını, hızlı müdahaleyle birlikte kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan kül olurken soğutma çalışmaları ekiplerce devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına bir yenisi de Uşak'ta eklendi. Sivaslı ilçesine bağlı Karaboyalık köyünde henüz bilinmeyen bir sebepten ormanda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden köylülerin ihbarları üzere ormanlık alana 5 arazöz, 2 su ikmal, 2 iş makinası sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, olay yerine gelen ekipler hızla müdahale ederek yangının daha da büyümesini önledi. Ekiplerin yaklaşık olarak 3 saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ayrıca yangında yanan yerin 3 hektarlık alan olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Köksal Kılınç
 

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