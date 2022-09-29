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Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangın ekiplerin titiz çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar sonrası olay yerine 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekiplerin titiz çalıştığı yangın kontrol altına alınırken yangın bölgesine gelen Vali Turan Ergün, gerekli bilgileri aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Ergün, yangında yaklaşık olarak 1 buçuk - 2 hektarlık alanın yandığını söyledi.

Köksal Kılınç
 

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