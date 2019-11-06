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Uşak'ta cinayet zanlısı tutuklandı

Uşak'ta cinayet zanlısı tutuklandı
Uşak'ta cinayet zanlısı tutuklandı

Uşak’ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan olayda katil zanlısı Yusuf K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uşak’ta cinayet zanlısı tutuklandı - Tıkla İzle

Esentepe Mahallesi Dibek Çeşmesi mevkisinde meydana gelen olayda, Yusuf K. (60), N.H. (56) ve Aysun Yeşil (55) isimli kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Aysun Yeşil ölürken, N.H. ise ağır yaralandı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması ile olayın zanlısı Yusuf K., suç aletiyle kısa sürede saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf K. işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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