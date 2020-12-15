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Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor

Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor
Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor

Uşak’ta dün meydana gelen 2 farklı noktada doğalgaz patlaması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Sabah saatlerinde Uşak’ta bir doğalgaz patlaması daha meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

 Olay, Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

Vatandaşlar doğalgaz konusunda uyarılmıştı

Uşak'ta dün iki farklı noktada doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralanmıştı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi vatandaşları, “Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğalgaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir” şeklinde uyarmıştı.

Köksal Kılınç - Semih Can Yılmaz
 

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