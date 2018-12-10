Uşak'ta engelli çocuğa darp iddiası

Edinilen bilgiye göre olay, geçen hafta Uşak merkezde eğitim veren özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. M. Kılınç isimli 10 yaşındaki çocuk rehabilitasyon merkezinden eve geldiğinde ailesi vücudundaki darp izlerini ve kızarıklıkları fark etti. Baba Sabri Kılınç (36) çocuğunu hastaneye götürerek darp raporu alıp, durumu emniyet yetkililerine bildirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel rehabilitasyon merkezi için idari soruşturma başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Kılınç ailesi ise engelli çocuklarının darp izlerini gösteren fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepkilerini dile getirdiler.

Ertunç Öztürk

