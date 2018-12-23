İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta feci olay: 3 kardeş evde ölü bulundu

Uşak'ta feci olay: 3 kardeş evde ölü bulundu
Uşak'ta feci olay: 3 kardeş evde ölü bulundu

Uşak’ta aynı evde yaşayan 3 kardeş ölü bulundu. Kardeşlerin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ederken, ilk belirlemelere göre 3 kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor.

Olay, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, baba Kazım Yeşilkuşak, sabah saatlerinde aynı odada kalan kızları Ayşe Yeşilkuşak (25) ve Hatice Özdemir (19) ile oğlu Ali Yeşilkuşak'ın (16) yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 3 kardeşin öldüğünü belirledi. İlk yapılan belirlemelere göre kardeşlerin karbonmonoksit gazı ya da gıda zehirlenmesi sonucu ölmüş oldukları düşünülüyor. 

Öte yandan, kardeşlerden Ali Yeşilkuşak'ın bedensel engelli olduğu belirtildi.  

Ertunç Öztürk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.