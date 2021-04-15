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Uşak'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silah kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenli köyünde meydana geldi. İddialara göre çobanlık yapan Emrah Ö., dağda koyun otlatırken oradan 64 FS 380 plakalı otomobille geçen önceden husumetli olduğu öğrenilen Doğan Arslan ve Bilal Arslan ile karşılaştı. Taraflar arasında önce tartışma sonra da kavga çıktı. Kavganın ardından yanındaki pompalı tüfeği çeken Emrah Ö., Bilal Arslan ve oğlu Doğan Arslan'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen şahıslardan Doğan Arslan, kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Bilal Arslan'ın da durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Emrah Ö. ise jandarma ekiplerince evinin yakınlarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç
 

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