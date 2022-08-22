Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 08.30 sıralarında Uşak Tekstil OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinden iplik üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yükselen dumanların kentin birçok noktasından görülebilen yangına, Uşak Belediyesi, Uşak Tekstil OSB ve Uşak Deri ve Karma OSB itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediyor.

Bir taraftan yangına müdahale edilirken, diğer taraftan ise yanan iplik fabrikasındaki ürünlerin tahliyesine devam ediliyor. Çok sayıda ekibin katılımıyla yaklaşık 2 saattir yoğun bir şekilde müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Köksal Kılınç - Eren Elyesa Polat

