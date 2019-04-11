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Uşak'ta organize suç örgütüne büyük operasyon: 15 gözaltı

Uşak'ta organize suç örgütüne büyük operasyon: 15 gözaltı
Uşak'ta organize suç örgütüne büyük operasyon: 15 gözaltı

Uşak'ta "kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli yağma, tehdit, darp" gibi çeşitli suçları işledikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta yasa dışı yollarla birçok kişiyi mağdur ettiği öne sürülen, organize suç örgütü üyelerine yönelik uzun süren teknik takip sonucunda bugün operasyon düzenlendi. 

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eş zamanlı olarak birçok ikamet ve iş yerine baskın yaparken, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen 'Simitçi Nusret' olarak bilinen N.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şüpheliler hakkında çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.  

Ertunç Öztürk
 

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