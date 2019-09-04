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Uşak'ta orman yangını

Uşak'ta orman yangını
Uşak'ta orman yangını

Uşak’ta yakılan anızdan sıçradığı iddia edilen yangında 4 hektarlık alandaki meşe ağaçları yanarak kül oldu. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Gökçedal köyü Taşavlı mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, ormanlık alanın yaklaşık 200 metre yakınındaki tarlada yakılan anızlardan meşe ağaçlarına yangın sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Orman İşletme İl Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken, alevlere helikopter ile havadan da müdahale edildi. Yangın müdahale sonrası söndürülürken, 4 hektarlık alandaki meşe ağaçları yanarak kül oldu. Yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

Caner Eşme

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