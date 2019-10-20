Uşak'ta otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza Eşme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özden Hunt idaresindeki 43 HF 039 plakalı otomobil, Melih Muştu idaresindeki 43 SP 400 plakalı yem yüklü tırla çarpıştı. Kaza sonucu yol kenarına devrilen tırın sürücüsü Muştu ile otomobilin şoförü Kunt ve beraberindeki Rabia G. ile Meliha E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Özden Kunt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.