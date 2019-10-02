Uşak'ta polis 13 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı

Uşak'ta 49 yaşındayken kaybolan Mehmet Yobaz'ın yakınları Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunmuştu. Mehmet Yobaz'ın dini nikahlı eşi A.A. ile sevgilisi olduğu ve aynı evde yaşadığı iddia edilen E.P. tarafından öldürülüp 21 metre olduğu tespit edilen su kuyusuna atıldığı iddia edilmişti. Uşak Emniyeti, olaya 5 yaşındayken tanık olduğunu belirten maktulün torunu S.A.'nın yaklaşık 2 gün önce yaptığı ihbar üzerine harekete geçerek cesedi arama çalışması başlatmıştı. Cinayet büro amirliği ekipleri 2 gün süren arama çalışmalarında, maktule ait olduğu tahmin edilen cesede ait çok sayıda kemik ve kafatası parçasını battaniyeye sarılı halde buldu.

Öte yandan, A.A. ile sevgilisi olduğu iddia edilen E.P., sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mine Tatay - Ahmet Durmaz