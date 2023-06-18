Uşak'ta sağanak ve dolu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Uşak'ta gün boyu hafif şekilde görülen yağmur, akşam saatlerinde yerini sağanak ve doluya bıraktı. Kent genelinde yaklaşık olarak iki saat süren yağışlar ise kentte hayatı durdurdu. Birçok iş yeri ve evi sular basarken yağışlardan kaynaklı kent merkezlerinden olan Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa Caddesi, Ata Park Meydanı'nda su birikintilerinden kaynaklı trafik belli sürelerde durdu. Kent genelinde görevliler tarafından olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Köksal Kılınç



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