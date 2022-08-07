Uşak'ta şiddetli yağış sonrasında su baskınları yaşandı

Uşak'ta akşam saatlerinde sağanak şekilde yağan yağmur, kısa sürede etkisini arttırdı. Yağmur sonrasında bazı iş yerlerini su basarken yer yer meydana gelen su birikintileri de trafiği olumsuz etkiledi. İhbarlar sonrasında harekete geçen Uşak Belediyesi görevlileri ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Yolda kalan araçlar polis ekiplerinin destekleriyle sorunsuz bir şekilde çekilirken iş yerlerini basan sular ise belediye ekiplerince çekildi. Ekiplerin kent genelindeki çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

Köksal Kılınç