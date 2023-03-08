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Uşak'ta silahlı kavga: 5 yaralı

Uşak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
Uşak'ta silahlı kavga: 5 yaralı

Uşak’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çevrede bulunan 5 vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dikilitaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bir grup, silahla bir eve saldırı düzenledi. Taraflar arasında çatışma yaşanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini ablukaya aldı. Olay yerinde bulunan 5 vatandaş pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç
 

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