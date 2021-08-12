Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Uşak'ta Koyunbeyli köyü yolunda Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, İsmail Arıcan (63) kontrolündeki 64 LY 546 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen E.A. kontrolündeki 45 RM 303 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Arıcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan E.A. ise sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karıştığı otomobilde sıkışan Arıcan'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Köksal Kılınç

