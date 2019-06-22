İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza; Uşak-Banaz Karayolu Göğem Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak istikametine ilerleyen Ahmet A. idaresindeki 34 LE 5869 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Hasan Eyüp D. kontrolündeki 64 LF 632 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası 34 LE 5869 plakalı otomobil takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada, Zekiya Akçay (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler ile Şükran Sarı (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Caner Eşme

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.