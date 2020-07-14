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Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü 7 yaralı

Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü 7 yaralı
Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü 7 yaralı

Uşak’ta, meydana gelen kazada, bir çocuk hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı

Olay Uşak Manisa karayolu üzerinde Yenişehir köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Zülfikar Şeref (49), kontrolündeki 45 VN 125 plakalı minibüsün kontrolünü kaybetti. Kontrolünü kaybedilmesi sonucunda minübüs önce devrilip sonrasında da takla attı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzere olay yerine çok sayıda Jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarı olan 8 şahıs, sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan minil Eylül Kara (2) hayatını kaybederken Ayişe Şeref'in ise ağır yaralı olduğu öğrenilirken, geri kalan 6 yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köksal Kılınç
 

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