Uşak'ta trafik kazası; 1'i çocuk 4 yaralı

Kaza, Uşak ‘ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Altınkaya (73) kontrolündeki 64 KP 674 plakalı traktör ile Gökhan Çınar kontrolündeki 34 BTV 512 plakalı otomobil, yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Mehmet Altınkaya Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobildeki Gökhan Çınar, Yasin Akpınar ve bir çocuğu Banaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Otomobildeki yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken traktör sürücüsü Altınkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İsmail Atalay