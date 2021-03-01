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Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

1 Mart 1958 tarihinde İzmit Körfezi'nde fırtınaya kapılarak batan Üsküdar vapurunda hayatını kaybeden çoğu öğrenci 392 kişi, Kocaeli'nde mezarları başında anıldı.

Tarihe ‘Üsküdar faciası' olarak kazınan ve net olmayan kaynaklara göre 392 kişinin hayatını kaybettiği Üsküdar vapuru kazasının üzerinden 63 sene geçmesine rağmen acılar hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Kocaeli'nin İzmit ve Karamürsel ilçeleri arasında 1 Mart 1958 tarihinde sefere çıkan Üsküdar vapurunun İzmit Körfezi'nde fırtınaya tutularak batması sonucu hayatlarını kaybeden 392 kişi için Gölcük 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Anma törenine Gölcük Belediye Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük emniyet müdürü Zafer Güven, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve faciada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Anma töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Üsküdar Vapur faciasında kaybettiğimiz 392 vatandaşımız, 1999 tarihinde kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımız, bu tarihlerin ilçenin kimliğinin oluşmasında burukluk oluşturan derin hadiselerdir" dedi.

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ise yaşanan faciada hayatını kaybeden vatandaşlar için duyulan üzüntünün ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade etti. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Gölcük Müftülüğü'nde görevli imamlar tarafından okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edildi. Program katılımcıların, faciada ölenlerin mezarlarına karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

Mehmet Emir Kösemen - Cihan Atik - Enes Azmak
 

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