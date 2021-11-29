Üsküdar sahilde polisin şüpheli ölümü!

Üsküdar'da Salacak sahilinde bir parkta erkek cesedi bulundu. Cesedin, bir polis memuruna ait olduğu ve olayın intihar olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Üsküdar Sahil yolundaki bir parkta saat 00.00 sıralarında, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ceset etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu.

Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından, intihar ettiği değerlendirilen H.S'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mustafa Ayabakan

