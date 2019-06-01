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Üsküdar Sahilinde bir astronot

Üsküdar Sahilinde bir astronot
Üsküdar Sahilinde bir astronot

Üsküdar’da gezen vatandaşlar karşılarında astronot görünce şaşkına döndü. Karşılarında astronot kıyafetli birini gören gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.

Üsküdar Sahilinde bir astronot - Tıkla İzle

Üsküdar Sahili'nde gezen vatandaşlar astronot kıyafetli birini görünce şaşkına döndü. İlk önce ne olduğunu anlamayan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken ardından gerçek ortaya çıktı. Yeşilay'ın pasif içicilikle mücadele fenomeni haline dönüşen ve gençler arasında büyük bir ilgi ile karşılan Yeşilaycı Astronot, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününü'nde Üsküdar Sahili'nde pasif içiciliğe dikkat çekti. Pasif içicilikten etkilenen ve bunu dile getiremeyen birçok insan için de motivasyon kaynağı olmayı amaçlayan Yeşilaycı Astronot, Üsküdar sahilde vatandaşlara gazete dağıttı. Astronotu karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Astronotu yakında inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Sigarasız Türkiye Çalıştayından “Dünya Tütünsüz Günü” Bildirisi 

Astronotun dağıttığı gazetede, elektronik sigara ve dumansız tütün ürünlerinin tütün endüstrisi tarafından zararsız, masum ve sigara bıraktırma özelliğine sahip olduğu yönünde yanıltıcı bilgiler verilerek pazarlandığının da altı çizildi. Nargile kullanımının son yıllarda gösterdiği artışa da dikkat çekilen bildiride, nargile kullanımını da azaltmayı hedefleyen Dumansız Türkiye Platformunun kurulması önerildi.  

Mustafa Biçer
 

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