Üsküdar-Sultanbeyli metro inşaatında ağaçların iş makinesiyle parçalandığı anlar kamerada
İBB tarafından yapılan Sultanbeyli-Üsküdar metro hattının inşası sırasında ağaçların iş makineleriyle kırılması vatandaşın tepkisine yol açtı. Ağaçların iş makinesiyle kırılıp parçalandığı anlar kameraya anbean yansıdı.
İBB tarafından yapılan Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında, alanda bulunan ağaçlar sökülüp taşınmak yerine iş makinesi ile kırılıp inşaat alanından alındı. Ağaçların iş makinesiyle parçalanması vatandaşın tepkisine neden oldu.