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Üsküdar'da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu

Üsküdar'da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu
Üsküdar'da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu

Üsküdar Harem sahilinde mendirek yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık 2 ay önce tekneden denize düşerek kaybolan Abdullah Eraydın’a ait olduğu belirlendi.

Üsküdar Harem sahilinde saat 14.30 sularında, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından mendirek yakınlarında kıyıya vurmuş bir erkek cesedine rastlandı. Emniyet ekipleri cesedi denizden çıkarttı. Cesedin, yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşerek kaybolan Abdullah Eraydın'a (24) ait olduğu belirlendi. Denize düşen şahsın cesedinin mendirek altında sıkıştığı, denizdeki dalgalar sebebiyle sıkıştığı yerden çıkarak bugün kıyıya vurmasıyla bulunduğu tespit edildi. Denizden çıkarılan cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zeki İpek
 

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