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Üsküdar'da asırlık çam ağacını kestiler

Üsküdar'da asırlık çam ağacını kestiler
Üsküdar'da asırlık çam ağacını kestiler

Üsküdar’da boğaz manzaralı bir binanın bahçesindeki asırlık çam ağacı kesildi. Asırlık çam ağacının kesildiği anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar’da asırlık çam ağacını kestiler - Tıkla İzle

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Üsküdarda asırlık çam ağacını kestilerÜsküdar’da asırlık çam ağacını kestiler
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Üsküdar Sahilde boğaz manzaralı bir evin bahçesinde meydana geldi. Evin sakinleri tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bahçede bulunan asırlık çam ağacı kesildi. Ağacın kesilme anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamaralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepki yağması üzerine Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri evi ziyaret ederek inceleme başlatarak konunun yakın takipçisi olduğunu belirtti.

Üsküdar Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “İhbarı alır almaz olay yerine intikal ederek özel mülkteki orman ağacının kesildiğini tespit ettik. Ceza yetkisi İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde olduğundan tutanağı ilgili kuruma ilettik. İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz, kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye paylaşımda bulundu.

Öte yandan İl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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