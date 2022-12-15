Üsküdar'da başlayan kovalamaca, Küçükçekmece'de son buldu

Olay, gece saatlerinde Üsküdar'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan aracı kovalaması ile başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçen 34 EA 6286 plakalı araç Basın Ekspres Yolu Küçükçekmece mevki, Atatürk Havalimanı istikametinde Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından durduruldu. Yakalanan araçtan iddiaya göre evinden kaçtığı ve reşit olmadığı öğrenilen bir kız çocuğu ile bir de erkek şahıs yakalandı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan araçlar, 2 adet balta, silah ses fişekleri ve araç üzerinden harici plakalar bulundu.

Veysel Ensar Gökçegözog

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