Üsküdar'da bir binada patlama

Olay, Üsküdar'da Validei Atik Mahallesi, Abacıdede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle yaralanan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastanelere kaldırdı. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan patlama bedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

Üsküdar'da doğal gaz patlamasının meydana geldiği bina havadan görüntülendi

Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluştu. 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı bina havadan görüntülendi.

Olay, Üsküdar'da Validei Atik Mahallesi, Abacıdede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle yaralanan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı patlamadaki binada büyük bir maddi hasar meydana geldi. Öte yandan doğal gaz patlamasının meydana geldiği bina havadan drone ile görüntülendi.