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Üsküdar'da bir eve giren hırsız eli boş döndü

Üsküdar'da bir eve giren hırsız eli boş döndü
Üsküdar'da bir eve giren hırsız eli boş döndü

Üsküdar’da bir vatandaşın evde olmadığını fırsat bilen şahıs gece saatlerinde eve girdi. Ev sahibinin tedbiri sayesinde eve giren hırsız eli boş döndü. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da Selami Ali Mahallesinde meydana geldi. Ev sahibinin evde olmadığını fırsat bilen şahıs gece saatlerinde eve girdi. Evi darmadağın ederek, değerli eşya arayan şahıs ev sahibinin tedbiri sayesinde aradığını bulamayınca, evden eli boş döndü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs el feneriyle üst kattan aşağı iniyor. Evi sağa sola dağıtan şahıs bir şey bulamayınca eli boş ayrılıyor.

Aykut Zor
 

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