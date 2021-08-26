Üsküdar'da doğal gaz kutusunda başlayan yangın apartmana ve 5 araca sıçradı

Olay Üsküdar'da Arakiyeci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda bulunan doğal gaz kutusunda bir anda yangın çıktı.

Alevlerin sardığı doğal gaz kutusunda başlayan yangın 5 katlı apartmana da sirayet etti. Alevlerin çatıya kadar yükseldiği binanın çatısı ve dış cephesi yandı. Ayrıca doğal gaz kutusunun yakınında bulunan park halindeki 5 araca da alevlerin sirayet etmesiyle araçlar zarar gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının olduğu bina drone ile havadan görüntülendi.

Cüneyt Sevindik - Metin Başar - Ömer Karaoğlu

